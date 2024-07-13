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Онколог Копосов предупредил, что ожирение приводит к раку

Онколог Копосов предупредил, что ожирение приводит к раку

Не только курение и алкоголь вызывают онкологические заболевания.Сейчас в России на первый план выходит другая вредная привычка, сообщает ОТР.

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