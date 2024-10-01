ВС РФ нашли секретные базы боевиков ВСУ. Идет охота на F-16, наемников и «тузов» НАТО Юлия СоколоваВ последний день сентября Вооружённые силы Украины столкнулись с масштабной серией атак, направленных на ключевые военные объекты.
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