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«Малкин включил режим зверя. Когда он в лучшей форме, шайба повсюду следует за ним». Салливан о форварде

Майк Салливан сказал, что Евгений Малкин включил режим зверя в матче с «Торонто» (4:2).  Российский нападающий «Питтсбурга» забросил 450-ю шайбу в лиге, всего набрав 2 (1+1) очка.

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