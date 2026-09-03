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Новости Брянска

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В Почепском районе автобус сбил пешехода

В Почепском районе автобус сбил пешехода

Пешеход шёл по середине дороги в попутном направлении, водитель автобуса ГАЗ GAZELLE NEXT совершил наезд, пострадавший госпитализирован.

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