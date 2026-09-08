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Несекретные материалы

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«Поезда ходить не будут»: РФ останавливает железнодорожное сообщение на Украине

«Поезда ходить не будут»: РФ останавливает железнодорожное сообщение на Украине

Российские военные нанесли очередную серию ударов по железнодорожной инфраструктуре противника, атаковав составы в Запорожской и Сумской областях.

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