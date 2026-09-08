Российские военные нанесли очередную серию ударов по железнодорожной инфраструктуре противника, атаковав составы в Запорожской и Сумской областях.
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А тем не менее в Куев эмиссары ЕС ездят ,как к себе домой по этой самой ж/дороге.
Было бы не просто отлично, а АРХИ отлично!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Что заработали,то и получают.