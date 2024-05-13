Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела о совершении противоправных действий в отношении жителя Башкортостана

В эфире федерального телеканала вышел сюжет о том, что в Уфе 30 апреля 2024 года на улице Транспортной между ранее знакомыми шестью мужчинами произошел конфликт по поводу возврата долга и повреждения автомобиля должника, во время которого 34-летний мужчина ударил одного из оппонентов.