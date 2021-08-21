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Иван Редкач: «Пакьяо нокаутировал пару спарринг-партнеров»

Украинский боксер Иван Редкач, который помогал 42-летнему Мэнни Пакьяо готовиться к поединку с обладателем титула WBA Super в полусреднем весе Йорденисом Угасом, рассказал, что легендарный филиппинец отправил нескольких спарринг-партнеров в нокаут.

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