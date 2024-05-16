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Комплексная реабилитация участников СВО

Комплексная реабилитация участников СВО

Продолжает свою работу форум «Здоровье нации - основа процветания России». Особенность этого дня – три спецпроекта Форума, среди которых «Реабилитация, адаптация, социальная поддержка участников СВО и членов их семей на федеральном и региональном уровнях».

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