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Мадуро осудил отказ кандидата на президентских выборах явиться в Верховный суд

Мадуро осудил отказ кандидата на президентских выборах явиться в Верховный суд

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро осудил отказ бывшего кандидата на выборах главы государства от крайне правой оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутиа явиться в Верховный суд и представить для проверки протоколы и акты голосования, сообщает ТАСС.

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