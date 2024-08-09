Мадуро осудил отказ кандидата на президентских выборах явиться в Верховный суд

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро осудил отказ бывшего кандидата на выборах главы государства от крайне правой оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутиа явиться в Верховный суд и представить для проверки протоколы и акты голосования, сообщает ТАСС.
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