Новосибирская область получит более 118 млн рублей на системы мониторинга глюкозы

Несколько десятков миллионов рублей уйдёт на помощь детям-диабетикам из Новосибирской области.Из федерального бюджета выделят свыше 118 миллионов рублей на закупку систем мониторинга глюкозы в Новосибирской области.
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