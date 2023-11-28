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Новосибирская область получит более 118 млн рублей на системы мониторинга глюкозы

Новосибирская область получит более 118 млн рублей на системы мониторинга глюкозы

Несколько десятков миллионов рублей уйдёт на помощь детям-диабетикам из Новосибирской области.Из федерального бюджета выделят свыше 118 миллионов рублей на закупку систем мониторинга глюкозы в Новосибирской области.

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