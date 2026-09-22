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FiNE NEWS

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Виноград: как эти ягоды заряжают мозг и почему их стоит есть каждый день

Представьте: вы кушаете что-то сладкое, сочное и ароматное, а ваш мозг получает заряд энергии и защиты от стресса.

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