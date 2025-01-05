«Машина почти уже провалилась»: рыбалка в Приморье едва не закончилась трагедией

Рыбалка в Приморье едва не закончилась трагедией, сообщает PRIMPRESS. В Telegram-канале «Город В» появилась информация о происшествии на льду акватории в районе Берегового (со стороны Тавричанки вдоль Песчаного).
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