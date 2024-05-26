Александр Ерохин может покинуть "Зенит" и перейти в "Краснодар"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин не комментирует слухи о возможном переходе в "Краснодар". По его словам, сейчас главное - принять участие в финале Кубка России против "Балтики" 2 июня, после чего клуб сделает официальное заявление.
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