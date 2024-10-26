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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Флик – первый тренер «Барселоны» с 2013 года, который выиграл дебютное класико

Немецкий специалист стал первым тренером «Барселоны» за 11 лет, который победил в дебютном класико. Каждый из последних пяти тренеров каталонцев – Хави, Роналд Куман, Кике Сетьен, Эрнесто Вальверде и Луис Энрике – уступили в своем первом официальном класико.

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