В Смоленске сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую акцию «Безопасные каникулы»

В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пешеходов, водителей мототранпорта и велосипедистов, а также детей, передвигающихся на средствах индивидуальной мобильности, сотрудники подразделения пропаганды безопасности дородного движения Госавтоинспекции напомнили родителям и детям правила безопасного поведения на проезжей части.
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