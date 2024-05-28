В Смоленске сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую акцию «Безопасные каникулы»

В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пешеходов, водителей мототранпорта и велосипедистов, а также детей, передвигающихся на средствах индивидуальной мобильности, сотрудники подразделения пропаганды безопасности дородного движения Госавтоинспекции напомнили родителям и детям правила безопасного поведения на проезжей части.