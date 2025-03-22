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Bloomberg: Белый дом аннулирует правовой статус 532 тыс. мигрантов

Bloomberg: Белый дом аннулирует правовой статус 532 тыс. мигрантов

Global Look Press/Isaac Guzman/dpa Администрация американского президента Дональда Трампа планирует лишить временного правового статуса более полумиллиона мигрантов, нелегально въехавших в США при бывшем главе страны Джо Байдене.

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Комментарии
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Eduard
Особенно укропов и россиян!
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