Царьград

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В УФПС Свердловской области прокомментировали инцидент с женщиной, которая заперла людей на почте

В УФПС Свердловской области прокомментировали инцидент с женщиной, которая заперла людей на почте

Одна из клиенток почтового отделения на Бебеля заподозрила посетителей в краже ее телефона.В свердловском управлении федеральной почтовой связи прокомментировали инцидент с женщиной, которая заблокировала людей в почтовом отделении на Бебеля.

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