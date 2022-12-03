В УФПС Свердловской области прокомментировали инцидент с женщиной, которая заперла людей на почте

Одна из клиенток почтового отделения на Бебеля заподозрила посетителей в краже ее телефона.В свердловском управлении федеральной почтовой связи прокомментировали инцидент с женщиной, которая заблокировала людей в почтовом отделении на Бебеля.
Одна из клиенток почтового отделения на Бебеля заподозрила посетителей в краже ее телефона.В свердловском управлении федеральной почтовой связи прокомментировали инцидент с женщиной, которая заблокировала людей в почтовом отделении на Бебеля.
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