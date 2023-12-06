"Это большой риск проиграть эту войну": Ермак попытался выпросить помощь у США

Глава Офиса президента Украины выступил в Институте мира в Вашингтоне.Андрей Ермак во время своего выступления в Институте мира в Вашингтоне заявил, что Украина проиграет в вооружённом конфликте без помощи США.
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