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Царьград

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"Это большой риск проиграть эту войну": Ермак попытался выпросить помощь у США

"Это большой риск проиграть эту войну": Ермак попытался выпросить помощь у США

Глава Офиса президента Украины выступил в Институте мира в Вашингтоне.Андрей Ермак во время своего выступления в Институте мира в Вашингтоне заявил, что Украина проиграет в вооружённом конфликте без помощи США.

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