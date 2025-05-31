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Царьград

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Юрий Семин считает "ПСЖ" фаворитом финала Лиги чемпионов против "Интера"

Юрий Семин считает "ПСЖ" фаворитом финала Лиги чемпионов против "Интера"

Экс-тренер Юрий Семин видит "ПСЖ" фаворитом финала Лиги чемпионов против "Интера". Матч состоится 31 мая.

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