Более 19 тысяч литров немаркированной алкогольной продукции, готовой к реализации, изъяли оперативники в Воронежской области

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Острогожскому району совместно с коллегами из регионального УФСБ выявлен факт незаконного хранения предназначенной для сбыта немаркированной алкогольной продукции.
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