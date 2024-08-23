Роддом в Хорошево-Мневниках лидирует по количеству спасённых малышей

Перинатальный центр ГКБ №67 им. Л.А.Ворохобова на улице Саляма Адиля открылся всего два года назад. А в прошлом году врачи его неонатального центра стали рекордсменами страны по количеству спасённых новорождённых с экстремально низкой массой тела.