Власти Армении решили снова залезть в чужой кошелёк, получив за это 20 лет

ч

чвсатпкьл

(Указанные средства пойдут на улучшение мониторинга загрязнения воздуха и смягчение последствий изменения климата) и что там сильно воздух стал грязным или климат сильно изменился, сомневаюсь. Цель распилить бабки между собой Пашиняном и его приближёнными и свалить за бугор. 😅🤣