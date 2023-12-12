Власти Армении решили снова залезть в чужой кошелёк, получив за это 20 лет

Республика планирует привлечь кредит в размере 50 миллионов евро, о чём подробно рассказал замминистра финансов АкопянЗаместитель министра финансов Эдуард Акопян сообщил, что на рассмотрении парламента находится Закон О ратификации кредитного соглашения между Арменией и Фондом международного развития ОПЕК.
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