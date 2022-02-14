Яков Кедми объяснил, почему признания ЛДНР со стороны России пока не будет

В понедельник 14 февраля российские парламентарии должны решить, целесообразно ли рассмотрение законопроекта о признании ДНР и ЛНР – с такой инициативой в конце января выступили депутаты от фракции КПРФ.
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