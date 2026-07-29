Джаред Лето опроверг обвинения в сексуальном насилии после выхода документального фильма BBC

Американский актёр и лидер группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето выступил с официальным заявлением, опровергающим обвинения в сексуальном насилии, которые против него прозвучали в документальном фильме BBC «Джаред Лето: Мрачный секрет Голливуда».
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