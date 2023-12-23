Товарооборот России с Индией за 10 месяцев впервые превысил $50 млрд

Товарооборот России с Индией за 10 месяцев текущего года вырос вдвое, до рекордного показателя в 54,7 млрд долларов, впервые превысив 50 млрд долларов, пишет «РИА Новости» на основе анализа данных индийской таможни.
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