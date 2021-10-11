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Новости крипто-валютного рынка в Китае за 11 октября 2021

1. Китай предлагает поэтапно прекратить добычу криптовалют внутри страны Китайский регулятор предложил поэтапно прекратить добычу криптовалют на внутреннем рынке в документе, опубликованном в пятницу, активизировав усилия по обузданию сектора.

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