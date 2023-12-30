Замминистра обороны РФ Горемыкин наградил служащих ЮВО и ВДВ

скриншот видео Заместитель министра обороны РФ – начальник главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил государственные награды военнослужащим Южного военного округа и ВДВ в зоне проведения спецоперации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии