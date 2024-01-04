Новый год и другие праздники китайского календаря

Январские рассказы Сергея КорзунаВ Китае много экспериментировали с календарями. Деление суток на 24 часа было введено в XVII веке, а до того китайцы использовали и десятичасовой день, и 12-часовую систему страж.
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