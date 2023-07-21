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Депутат Госдумы Бессараб сообщила об индексации пенсий работающих пенсионеров с 1 августа

Депутат Госдумы Бессараб сообщила об индексации пенсий работающих пенсионеров с 1 августа

С 1 августа пенсии работающим пенсионерам проиндексируют. При перерасчете выплата в среднем увеличится до трех пенсионных баллов (371,31 рублей).

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