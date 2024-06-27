Колокольцев обратился к ООН за оценкой атаки ВСУ на Севастополь

Дать оценку со стороны ООН ударам ВСУ по Крыму 23 июня призвал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев замгенсека организации Жан-Пьера Лакруа, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк 27 июня в Telegram-канале.
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