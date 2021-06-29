В Симферополе полицейские установили и привлекли к ответственности водителя, скрывшегося с места ДТП

8 июня т.г. в 00:12 в дежурную часть Управления МВД России по г. Симферополю поступило сообщение о том, что на Ялтинской объездной при выезде из города Симферополя неустановленный автомобиль сбил собаку и водитель с места происшествия скрылся.
8 июня т.г. в 00:12 в дежурную часть Управления МВД России по г. Симферополю поступило сообщение о том, что на Ялтинской объездной при выезде из города Симферополя неустановленный автомобиль сбил собаку и водитель с места происшествия скрылся.
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