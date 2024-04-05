«Мудрых истин след» Под таким названием состоялся районный профессиональный конкурс педагогических проектов.
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«Мудрых истин след» Под таким названием состоялся районный профессиональный конкурс педагогических проектов.