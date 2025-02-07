Спасатели в Хабаровском крае 12 раз выручали водителей на трассах

Мощные осадки в Хабаровском крае привели к затруднению движения, особенно на загородных трассах. За прошедшие сутки сотрудники МЧС России 12 раз приходили на помощь водителям, оказавшимся в снежном плену.
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