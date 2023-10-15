Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днем отца

15 октября в России отмечается День отца. Этот праздник установлен в 2021 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей.
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