В Госдуме напомнили об уплате налогов. Родители должны заплатить за детей

Обязанность по уплате налогов за несовершеннолетних детей ложится на родителей, напомнили в Госдуме.Родители должны уплатить имущественные налоги детей до 2 декабря, напомнил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.
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