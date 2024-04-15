Эксперт назвал атаку Ирана попыткой "выполнить угрозы" из-за нападений Израиля

Израиль продолжает эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, совершая нападения на Иран, поэтому атака Тегерана на еврейское государство была предсказуемой попыткой "выполнить свои угрозы", заявил в беседе с РЕН ТВ профессор экономики в Университете Макмастера, президент компании Econometric Research Limited Атиф Кубурси.
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