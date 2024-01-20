Осталеп - о конфликтах в мире: "Этот год будет очень неспокойным"

Прогнозы на 2024 год относительно развития вооруженных конфликтов в мире, будь то война между Россией и Украиной или между Израилем и ХАМАС, совсем не оптимистичны, считает эксперт по безопасности и бывший заместитель министра иностранных дел Валерий Осталеп.
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