Осталеп - о конфликтах в мире: "Этот год будет очень неспокойным"

Прогнозы на 2024 год относительно развития вооруженных конфликтов в мире, будь то война между Россией и Украиной или между Израилем и ХАМАС, совсем не оптимистичны, считает эксперт по безопасности и бывший заместитель министра иностранных дел Валерий Осталеп.