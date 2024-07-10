В Керчи простились с участником спецоперации Иваном Шкарлатом

В зоне боевых действий погиб керчанин Ивана Шкарлата. Об этом сообщили в администрации Керчи. Иван жил в Керчи почти тридцать лет, там же закончил школу, а после поступил в Керченский политехнический колледж, получил профессию «повар-кондитер».
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