Крымское информ...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымское информационное агентство

114 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Петрова
    светлая память🔥В Керчи простилис...
  • зуфар юсупов
    Читаешь, что творится не только в регионах но и в столице в миграционной сфере, социалке и начинаешь смотреть на эти ...Названы лучшие ст...
  • Галина
    ЧМО!!!! Гнать в три шеи его и всех кишлачников  и ни каких извинений!!!! Всех до последнего...... И не важно получил ...Житель Белогорска...

В Керчи простились с участником спецоперации Иваном Шкарлатом

В Керчи простились с участником спецоперации Иваном Шкарлатом

В зоне боевых действий погиб керчанин Ивана Шкарлата. Об этом сообщили в администрации Керчи. Иван жил в Керчи почти тридцать лет, там же закончил школу, а после поступил в Керченский политехнический колледж, получил профессию «повар-кондитер».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Светлана Петрова
светлая память🔥
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх