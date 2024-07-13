Агент Зайнутдинова: "Бешикташ" рассчитывает на своего игрока, переход в другой клуб маловероятен"

Агент "Бешикташа" уверяет, что его клиент останется в клубе. Евгений Новиков, представляющий интересы полузащитника Бахтиера Зайнутдинова, заявил, что у его подопечного нет шансов начать новый сезон вне стамбульской команды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии