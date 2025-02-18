Разработчики SMITE 2 избавляются от неликвида. Realm Royale Reforged и Divine Knockout закрывают.Hi-Rez Studios объявила о закрытии серверов Realm Royale Reforged и Divine Knockout 17 февраля 2025 года, фокусируясь на развитии SMITE 2.
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