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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики SMITE 2 избавляются от неликвида. Realm Royale Reforged и Divine Knockout закрывают...

Разработчики SMITE 2 избавляются от неликвида. Realm Royale Reforged и Divine Knockout закрывают...

Разработчики SMITE 2 избавляются от неликвида. Realm Royale Reforged и Divine Knockout закрывают.Hi-Rez Studios объявила о закрытии серверов Realm Royale Reforged и Divine Knockout 17 февраля 2025 года, фокусируясь на развитии SMITE 2.

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