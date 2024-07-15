Боровичанин убил девушку и сжёг её труп

Вечером 17 февраля 2024 года в Боровичах полицейские задержали пьяного человека. Поскольку в тот момент находился он на улице, то есть в общественном месте, стражи порядка усмотрели признаки административного правонарушения.
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