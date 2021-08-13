Рейтинг президента Латвии Эгила Левитса достиг исторически низкой оценки, пишет Delfi.lv. Позитивно работу главы государств оценивает лишь каждый четвертый участник проведенного на эту тему опроса, 60% респондентов оценили работу Левитса негативно.