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В Латвии рухнул рейтинг президента Эгила Левитса — большинству народа он не нравится

В Латвии рухнул рейтинг президента Эгила Левитса — большинству народа он не нравится

Рейтинг президента Латвии Эгила Левитса достиг исторически низкой оценки, пишет Delfi.lv. Позитивно работу главы государств оценивает лишь каждый четвертый участник проведенного на эту тему опроса, 60% респондентов оценили работу Левитса негативно.

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