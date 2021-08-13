Рейтинг президента Латвии Эгила Левитса достиг исторически низкой оценки, пишет Delfi.lv. Позитивно работу главы государств оценивает лишь каждый четвертый участник проведенного на эту тему опроса, 60% респондентов оценили работу Левитса негативно.
Рейтинг президента Латвии Эгила Левитса достиг исторически низкой оценки, пишет Delfi.lv. Позитивно работу главы государств оценивает лишь каждый четвертый участник проведенного на эту тему опроса, 60% респондентов оценили работу Левитса негативно.
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