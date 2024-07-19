Ветераны ФСБ провели встречу с курсантами центра «Авангард» в Иркутске

18 июля в ГБУ дополнительного образования Иркутской области «Региональном центре «Авангард» прошло мероприятие, посвященное 105-летию со дня образования Управления ФСБ России по Центральному военному округу.
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