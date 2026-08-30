ИИ научился настраивать квантовый компьютер, и делает это гораздо быстрее человека

Claude научился управлять лазерами квантового компьютера Исследователи QuEra Computing совместно с Anthropic продемонстрировали использование искусственного интеллекта для автоматической диагностики и устранения сбоев в оборудовании квантового компьютера.
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