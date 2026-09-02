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Вечерний Новосибирск

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Штрафы для безбилетников предложили увеличить в 2,5 раза в Новосибирске

Штрафы для безбилетников предложили увеличить в 2,5 раза в Новосибирске

Последний раз подобная индексация проводилась в октябре 2022 года, когда сумму подняли с 100 рублей (этот тариф действовал с 2007 года).

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