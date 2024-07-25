«Дьявол ждёт вас в гости!»: В особняке в центре Москвы открылось сатанинское кафе. Нам это нужно?

Елена Александровна

сатанизм, это не религия, это антирелигия! не надо путать понятия и вводить людей в ересь! и при чём тут шаманизм? по-русски научитесь правильно писать и излагать мысли! научитесь понимать смыслы и суть религий, и верований, а потом уж начинайте вещать!