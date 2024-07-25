«Дьявол ждёт вас в гости!»: В особняке в центре Москвы открылось сатанинское кафе. Нам это нужно?

Не смотря на очень острое противостояние с коллективным Западом, по России продолжают своё путешествие истинные европейские, человеческие ценности, завёрнутые в толерантность и изумительную терпимость.
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