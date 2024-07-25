Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 495 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Катерина
    https://www.youtube.com/watch?v=5HiHAGE7p3QСмена режима в Ро...
  • Сергей Трофимов
    вон мигрантов всех всех из России иначе оккупация мусульманами продолжиться  и России иначе не станетСмена режима в Ро...
  • Karmadon
    "Они победили Гитлера, они победили Наполеона..." Единственный урок истории в том, что она никогда никого ничему не у..."Они победили Гит...

«Дьявол ждёт вас в гости!»: В особняке в центре Москвы открылось сатанинское кафе. Нам это нужно?

«Дьявол ждёт вас в гости!»: В особняке в центре Москвы открылось сатанинское кафе. Нам это нужно?

Не смотря на очень острое противостояние с коллективным Западом, по России продолжают своё путешествие истинные европейские, человеческие ценности, завёрнутые в толерантность и изумительную терпимость.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Елена Александровна
сатанизм, это не религия, это антирелигия! не надо путать понятия и вводить людей в ересь! и при чём тут шаманизм? по-русски научитесь правильно писать и излагать мысли! научитесь понимать смыслы и суть религий, и верований, а потом уж начинайте вещать!
Ответить
4 час.
Елена Александровна
изыди!
Ответить
4 час.
Елена Александровна
какая? сатанинская!
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх