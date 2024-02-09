Главврач Кольчугинской больницы рассказал, как изменился уровень медицины в Крыму за 10 лет

В Крыму оказание медицинской помощи населению поднялось на очень высокую ступеньку. Об этом в интервью «Крымской газете» главный врач Кольчугинской участковой больницы Симферопольского района Борис Левин.
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