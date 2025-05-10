NYT: Европа не сможет обеспечить Киев оружием, если США прекратят поставки

НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. /ТАСС/. Европейские страны, входящие в так называемую «коалицию желающих», не смогут обеспечить поставки вооружений Украине в случае возможного прекращения военной помощи со стороны США.
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