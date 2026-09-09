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Нижегородская правда

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Финэксперт Щербаченко озвучил прогноз по ключевой ставке после 11 сентября

По итогам заседания Совета директоров Центробанка (ЦБ) 11 сентября, скорее всего, ключевая ставка останется неизменной.

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