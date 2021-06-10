10 июня – День пресс-служб и подразделений общественных связей органов внутренних дел Российской Федерации

Ровно 38 лет назад в структуре центрального аппарата Министерства внутренних дел было создано Пресс-бюро, отвечающее за пропаганду деятельности органов внутренних дел и взаимодействие с редакциями газет, журналов, радио, телевидения и другими средствами массовой информации, а также с творческими коллективами.
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